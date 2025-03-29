На Поклонной горе вспомнили подвиг отца Путина

Как ранее рассказывал президент РФ Владимир Путин, его отец ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной войны, отказавшись от брони на оборонном заводе. Во время ожесточенных боев за «Невский пятачок», Владимир Спиридонович получил серьезное осколочное ранение ноги. Его спас сосед, воевавший там же, — он донес Владимира Спиридоновича до военного госпиталя. Поправляться раненого отправили в блокадный Ленинград.