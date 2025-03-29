Возвращенных с Украины россиян доставили в Курскую область

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, их расположат в пункте временного размещения (ПВР), сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
Ранее она сообщила, что еще 25 жителей региона, вывезенных ВСУ, возвращены.
«Жители Курской области, вернувшиеся вчера в Россию, снова на курской земле. Волонтеры, Российский Красный Крест и социальные службы помогли расположиться в пункте временного размещения», — написала Москалькова.
Как уточнила омбудсмен, шестеро человек перемещались на машинах скорой помощи и сейчас находятся в больницах, также нескольким пожилым людям потребовалась стационарная помощь по приезде. С ними работают медицинские работники Брянска и Курска.
«Вместе с врио губернатора области Александром Евсеевичем Хинштейном посетили ПВР. Пообщались с людьми. С нами постоянно плотно работает региональный уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов», — добавила она.
Также врио главы региона отметил, что среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых, самой старшей женщине 92 года.
В предыдущий раз в начале марта с Украины вернули 33 жителя Курской области. Среди них в основном были пожилые люди, а также четыре ребенка. У многих тяжелые травмы и болезни.
В конце ноября Москалькова рассказала, что удалось вернуть 46 жителей курского приграничья. По их словам, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их в Сумскую область.