Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возвращенных с Украины россиян доставили в Курскую область

В Курскую область доставили возвращенных с Украины россиян, их расположат в ПВР.

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, их расположат в пункте временного размещения (ПВР), сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

Ранее она сообщила, что еще 25 жителей региона, вывезенных ВСУ, возвращены.

«Жители Курской области, вернувшиеся вчера в Россию, снова на курской земле. Волонтеры, Российский Красный Крест и социальные службы помогли расположиться в пункте временного размещения», — написала Москалькова.

Как уточнила омбудсмен, шестеро человек перемещались на машинах скорой помощи и сейчас находятся в больницах, также нескольким пожилым людям потребовалась стационарная помощь по приезде. С ними работают медицинские работники Брянска и Курска.

«Вместе с врио губернатора области Александром Евсеевичем Хинштейном посетили ПВР. Пообщались с людьми. С нами постоянно плотно работает региональный уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов», — добавила она.

Также врио главы региона отметил, что среди возвращенных с Украины жителей Курской области много пожилых, самой старшей женщине 92 года.

В предыдущий раз в начале марта с Украины вернули 33 жителя Курской области. Среди них в основном были пожилые люди, а также четыре ребенка. У многих тяжелые травмы и болезни.

В конце ноября Москалькова рассказала, что удалось вернуть 46 жителей курского приграничья. По их словам, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их в Сумскую область.