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Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном вирусе

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль информацию о случаях заболевания с якобы неизвестным вирусом, запрошены необходимые сведения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что в России распространяется вирус, который вызывает высокую температуру и кровь при отхаркивании, при этом тесты на ковид и грипп у больных отрицательные.

«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале. В администрации Telegram-канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией», — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.