Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о неизвестном вирусе

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что в России распространяется вирус, который вызывает высокую температуру и кровь при отхаркивании, при этом тесты на ковид и грипп у больных отрицательные.
«Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале. В администрации Telegram-канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией», — говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.