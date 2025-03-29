Объем производства башкирской сельхозпродукции в прошлом году вырос до 252 млрд рублей

Не остается в стороне и обновление парка сельскохозяйственной техники: в прошлом году было закуплено свыше 2,5 тысяч единиц техники на сумму более 12 миллиардов рублей. Успехи наблюдаются и в животноводстве — производство товарного молока увеличилось на 2,7%, а мяса скота и птицы — на 3,8%. В этом году завершены три крупных инвестиционных проекта по строительству и модернизации молочно-товарных комплексов, а в 2025 году планируется реализация еще как минимум четырех таких проектов. Активно расширяется агропромышленный экспорт: в прошлом году республика поставила более 660 тысяч тонн продукции в 41 стран на сумму 349 миллионов долларов.