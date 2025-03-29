Объем производства башкирской сельхозпродукции в прошлом году вырос до 252 млрд рублей

В 2024 году Башкирия продемонстрировал хорошие результаты в сельском хозяйстве, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Премьер-министр республики Андрей Назаров в своем отчете о деятельности правительства отметил рост производства сельскохозяйственной продукции на почти 1%, что составляет 252 миллиарда рублей.
Одним из достижений стало увеличение производства в пищевой промышленности на 138,4%, что значительно превышает среднероссийские показатели.
Аграрии республики собрали более 3 миллионов тонн зерна. Рекордные объемы были достигнуты и в производстве сахарной свеклы — 2,6 миллиона тонн, что на 152% больше по сравнению с 2023 годом, а также в масличных культурах — 735 тысяч тонн (127% к уровню прошлого года).
Важным фактором роста стало вовлечение ранее неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот: в 2023 году были задействованы 36 тысяч гектаров. Эффективность семеноводства также растет — в республике работают 46 специализированных хозяйств, которые ежегодно производят около 24 тысяч тонн элитных семян.
Заместитель премьер-министра и министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что ключевой задачей для аграриев сейчас является подготовка к посевной кампании 2025 года. Запланировано посеять 1 миллион 581 тысяч гектаров зерновых культур и около 607 тысяч гектаров технических культур.
Не остается в стороне и обновление парка сельскохозяйственной техники: в прошлом году было закуплено свыше 2,5 тысяч единиц техники на сумму более 12 миллиардов рублей. Успехи наблюдаются и в животноводстве — производство товарного молока увеличилось на 2,7%, а мяса скота и птицы — на 3,8%. В этом году завершены три крупных инвестиционных проекта по строительству и модернизации молочно-товарных комплексов, а в 2025 году планируется реализация еще как минимум четырех таких проектов. Активно расширяется агропромышленный экспорт: в прошлом году республика поставила более 660 тысяч тонн продукции в 41 стран на сумму 349 миллионов долларов.
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