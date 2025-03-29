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В Ростовской области разыскивают пропавшую в ноябре 2024 года женщину

В Ростовской области ищут пропавшую 54-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ищут Светлану Котченко (Газукину) из города Красный Сулин. 54-летняя женщина пропала еще 15 ноября 2024 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Ростов».

Известно, что рост Светланы Дмитриевны — 167 см, она плотного телосложения. У нее светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Во что была одета на момент исчезновения — неизвестно.

В отряде просят помощи в поисках. Если вы видели Светлану или располагаете какой-либо информацией, срочно сообщите по телефонам горячей линии 8 (800) 700−54−52 или в экстренную службу 112.