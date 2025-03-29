В Ростовской области разыскивают пропавшую в ноябре 2024 года женщину

В Ростовской области ищут Светлану Котченко (Газукину) из города Красный Сулин. 54-летняя женщина пропала еще 15 ноября 2024 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Ростов».