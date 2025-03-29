В Кугарчинском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием мопеда

Сегодня вечером на 1 километре автодороги Максютово-Назаркино произошла страшная авария, унесшая жизнь молодого человека. По предварительным данным, 27-летний водитель мотоцикла «Альфа» не справился с управлением, в результате чего его транспортное средство вылетело в кювет и врезалось в электроопору.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Водитель скончался от полученных травм до прибытия медиков. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
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