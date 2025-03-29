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Под Ростовом в ДТП подросток на мопеде пострадал в аварии

В Ростовской области водитель грузовика не пропустил мопед и произошло ДТП.

Источник: Комсомольская правда

29 марта в поселке Красный Колос Аксайского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 16.45 на улице Советской 36-летний водитель, управляя грузовиком «Фотон», не уступил дорогу мопеду «Альфа», за рулем которого был 14-летний подросток. В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

В ГАИ области напоминают родителям, что особенно важно контролировать безопасность детей. Категорически запрещено допускать управление автомобилями, мопедами или мотоциклами без прав и навыков вождения.