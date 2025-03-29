В Москве выбрали лучшего сомелье России

«Каждое движение финалистов оценивается большим количеством членов жюри. Более 30 параметров, по которым оценивается их работа, начиная с того, как срезали капсулы, заканчивая тем, протерли пробку или нет. В процессе задаются еще каверзные вопросы, на которые нет однозначного ответа. Сначала у всех задания абсолютно одинаковые, но выполняются они по одному на сцене. Затем идут общие вопросы, где все участники находятся на сцене», — рассказал РИА Новости основатель Московской ассоциации сомелье, лучший сомелье России 2014 года Евгений Богданов.