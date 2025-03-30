В Петербурге назвали сроки начала строительства участка ВСМ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Строительство центрального участка Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в территориальных границах Санкт-Петербурга начнется после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России в этом году, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в субботу со специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорем Левитиным. На встрече обсуждались перспективы развития транспортной системы Петербурга.
Отмечается, что одной из основных тем рабочей встречи стало строительство ВСМ Санкт-Петербург — Москва.
Губернатор сообщил, что в настоящее время ведется проектирование объектов улично-дорожной сети Петербурга, необходимых для ВСМ. В 2024 году на градостроительном совете при городском правительстве был согласован архитектурно-градостроительный облик терминала ВСМ вблизи Московского вокзала. Несколько дней назад объявлен архитектурный конкурс на внешний облик станции метро «Лиговский проспект-2» с выходом на перспективную привокзальную площадь.
«ОАО “РЖД” приступило к подготовительным работам по строительству участка входа ВСМ в Петербург — от станции Санкт-Петербург — Главный до станции Обухово-2. Строительство центрального участка ВСМ в территориальных границах Петербурга начнется после получения положительного заключения ФАУ “Главгосэкспертиза России” в текущем году», — говорится в сообщении.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.