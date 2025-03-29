Роспотребнадзор запросил данные о неизвестном вирусе с кровавым кашлем

«У нас таких случаев нет. По мониторингу, который проводит Роспотребнадзор, мы ничего нового не видим. Больше всего это похоже на вирус гриппа, который при тяжелых течениях вызывает пневмонию», — рассказал Осипов телеканалу «Звезда».