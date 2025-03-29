SHAMAN и Мизулина при параде сходили на оперу Чайковского

Дронов и Мизулина официально подтвердили свои отношения в начале марта, пишет «Национальная служба новостей». Слухи об их романе распространялись в соцсетях и мессенджерах на протяжении нескольких месяцев. Возлюбленные лично подогревали к этому интерес.