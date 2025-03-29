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Генконсульство: начался процесс репатриации тел погибших в Хургаде россиян

Оформление документации для процесса репатриации тел погибших на батискафе россиян может занять несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Утром 27 марта в Египте затонул батискаф. На борту подводного судна в момент крушения находилось 45 туристов из России. Многие успели покинуть подлодку. Пятеро пассажиров погибли. Начался процесс репатриации тел, рассказал ТАСС генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.

По его данным, оформление всей необходимой документации может занять несколько дней. Расходы на репатриацию тел возьмут на себя страховые компании.

«Если завтра в Египте еще будет рабочий день, все необходимые бумаги будут готовы в скором времени, в противном случае это может затянуться до конца Ид аль-Фитр, то есть, до 3 апреля», — сообщил генконсул России в Хургаде.

Среди погибших оказались члены семьи Гордеевых из Выборга. Отец и один из сыновей-близнецов выжили. Мать и двое детей погибли при крушении батискафа, пишет KP.RU.