Генконсульство: начался процесс репатриации тел погибших в Хургаде россиян

Утром 27 марта в Египте затонул батискаф. На борту подводного судна в момент крушения находилось 45 туристов из России. Многие успели покинуть подлодку. Пятеро пассажиров погибли. Начался процесс репатриации тел, рассказал ТАСС генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.
По его данным, оформление всей необходимой документации может занять несколько дней. Расходы на репатриацию тел возьмут на себя страховые компании.
«Если завтра в Египте еще будет рабочий день, все необходимые бумаги будут готовы в скором времени, в противном случае это может затянуться до конца Ид аль-Фитр, то есть, до 3 апреля», — сообщил генконсул России в Хургаде.
Среди погибших оказались члены семьи Гордеевых из Выборга. Отец и один из сыновей-близнецов выжили. Мать и двое детей погибли при крушении батискафа, пишет KP.RU.