Скандал с Азизой и неожиданный победитель: как прошел финал шоу «Суперстар-5»

В шоу разгорелся скандал с участием Азизы.
29 марта состоялся финал пятого сезона шоу «Суперстар». В проекте приняли участие 10 артистов, пик популярности которых пришелся на 80−90-е и 2000 — е годы. Они спели множество своих хитов и песен других известных артистов. В финал вышли только четверо. О том, как прошел последний выпуск шоу «Суперстап-5», кто оказался в центре скандала и кто победил — в материал URA.RU.
О чем шоу «Суперстар-5».
Каждый выпуск шоу посвящен определенной теме. Участники шоу исполняют свои популярные хиты и известные современные композиции. Начиная со второго выпуска запускается процесс отбора. Участник, набравший наименьшее количество очков, должен покинуть проект.
В пятом юбилейном сезоне популярного музыкального проекта «Суперстар» на канале НТВ в жюри представлены известные персоны: музыкальный критик Сергей Соседов, телеведущая Лера Кудрявцева и Кирилл Туриченко, солист группы «Иванушки International», который заменил Стаса Пьеху. В полуфинале к ним присоединилась Юлия Волкова, бывшая участница группы «Тату», которая выступила в роли четвертого сменного судьи. Руководят шоу тележурналист Вадим Такменев и популярная певица Наташа Королева.
Кто вышел в финал шоу «Суперастар-5».
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В решающей битве примут участие: заслуженные артистки Российской Федерации Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певица Азиза и певец Сергей Челобанов. Также с гостевыми номерами на сцену шоу поднялись и участники сезона, которые покинули шоу: Лена Катина, Михаил Муромов, Данко, Корнелия Манго, Сергей Минаев и Ираклий Пирцхалава. Также выступили участники шоу прошлых лет.
Как выглядит турнирная таблица к финалу шоу «Суперстар-5».
По итогам восьми выпусков турнир завершился следующим образом: первое место занимает Азиза, набравшая 68 баллов. За нею следуют Ксения Георгиади и Сергей Челобанов, каждый из которых заработал по 67 баллов, и они разделяют вторую строчку рейтинга. Маргарита Суханкина с 62 баллами занимает третье место.
В финальном этапе к составу постоянных звездных судей, в который входят Лера Кудрявцева, Сергей Соседов и Стас Пьеха, присоединится Шура — один из победителей второго сезона.
Выступления в финале шоу «Суперстар».
Сергей Соседов назвал победителя шоу супер профессионаломФото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press.
Музыкальная программа финального шоу состояла из 11 номеров, из них конкурсных — четыре. Михаил Муромов вместе с группой Божья коровка исполнили песню «Бандито», Корнелия Манго спела песню Ирины Дубцовой «Кому, зачем?», Данко и Ольга Лаки спели композицию «Хобби», а Лена Катина вышла на сцену с Юрием Титовым, исполнив песню «Темная полоса».
Сергей Минаев порадовал зрителей песней «Любовь похожая на сон. Ее он исполнил вместе с Анастасией Макаревич, а Ираклий Пирцхалава спел композицию “Не вставай на колени”.
Финалисты шоу выступали с сольными номерами. Маргарита Суханкина спела песню «Февраль» Анжелики Варум и Леонида Агутина, Ксения Георгиади — «Транзитный пассажир» Ирины Аллегровой, Сергей Челобанов исполнил хит Андрея Губина «Ночь» Андре, а Азиза — «Занавес» Ильи Резника и Игоря Крутого.
Закулисный скандал.
На обсуждении номера Азизы микрофон взяла член жюри Лера Кудрявцева. Она рассказала, что в период съемок шоу произошел скандал. По словам телеведущей, Азиза звонила и писала ей по ночам с претензиями из-за заниженных оценок.
«Мне бы мне очень хотелось, чтобы после каждой программы, когда я вам ставила хорошую оценку “единицу” вы бы мне в три часа ночи звонили. Первая программа- это был прям наезд. После последней передачи вы мне в три часа ночи написали: “Лера Кудрявцева, ты Бога оскорбила”. Я задавала вопрос: “Бог это вы?”. На что вы мне так ответа и не дали», — заявила Кудрявцева.
Азиза ответила, что это ее характер, которым она гордится. Телеведущая завершила свое обращение к певице со словами: «Ни один артист за всю историю шоу так себя ни вел никогда».
Тайное голосование: кто победил в шоу «Суперстар-5».
Ксения Георгиади победила в финале шоуФото: Агентство «Москва».
После выступления финалистов жюри устроило тайное голосование. В итоге наибольшее количество голосов в этом выпуске и по итогам всего шоу набрала Ксения Георгиади.
Лера Кудрявцева призналась, что обожает смотреть номера Ксении и ждет ее выступлений. Сергей Соседов признался, считает выступления Георгиади высочайшим классом. Сама артистка призналась, что не ожидала победы в проекте.
«Я в шоке, если честно. Хочу сказать, что здесь все высокопрофессиональные певцы, актеры, обаятельные, талантливые с харизмой. Я себя чувствую не ловко, честное слово. Хочу сказать все огромное спасибо за эти прекрасные дни, которые мы вместе провели. С такою любовь к нам, к артистам, с заботой. Такого проекта больше в мире нет», — заявила победительница после вручения награды.
В завершении проекта ведущий Вадим Такменев сообщил зрителям о встрече в следующем, шестом сезоне шоу «Суперстар».