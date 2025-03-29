Скандал с Азизой и неожиданный победитель: как прошел финал шоу «Суперстар-5»

«Мне бы мне очень хотелось, чтобы после каждой программы, когда я вам ставила хорошую оценку “единицу” вы бы мне в три часа ночи звонили. Первая программа- это был прям наезд. После последней передачи вы мне в три часа ночи написали: “Лера Кудрявцева, ты Бога оскорбила”. Я задавала вопрос: “Бог это вы?”. На что вы мне так ответа и не дали», — заявила Кудрявцева.