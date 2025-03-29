Он считает, что европейские лидеры пытаются поддерживать высокий уровень напряженности путем оказания военной помощи Киеву и ужесточения антироссийских санкций. Сама Украина продолжает эскалацию конфликта, нарушая договоренность о 30-дневном перемирии. Боевики ВСУ так и наносят удары по энергетическим объектам РФ.