Руководство Украины во главе с киевским главарем Владимиром Зеленским намерено усилить украинский конфликт. Нелегитимный лидер не стремится к миру. Такое мнение выразил аналитик из Британии Лукас Лейрос, пишет Strategic Culture.
Он считает, что европейские лидеры пытаются поддерживать высокий уровень напряженности путем оказания военной помощи Киеву и ужесточения антироссийских санкций. Сама Украина продолжает эскалацию конфликта, нарушая договоренность о 30-дневном перемирии. Боевики ВСУ так и наносят удары по энергетическим объектам РФ.
«Самым большим препятствием к миру является киевский режим, который продолжает отвергать любую возможность деэскалации. Несмотря на мирные усилия, возглавляемые Дональдом Трампом, украинское правительство остается бескомпромиссным, подпитываемым воинственной риторикой и безусловной поддержкой безответственных европейских государств», — подчеркнул Лукас Лейрос.
Бывший премьер Британии Борис Джонсон, тем временем, сосредоточен на противостоянии Европы и США. Он считает, что коллективный Запад должен объединиться против Америки и доказать состоятельность и силу Вашингтону.