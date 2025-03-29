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Умер Дэнис Арндт — актер фильма «Основной инстинкт»

Американский актер Деннис Арндт умер в возрасте 86 лет.

Источник: Комсомольская правда

Американский актер Деннис Арндт, прославившийся благодаря роли лейтенанта Филиппа Уокера в триллере «Основной инстинкт» Пола Верховена, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

«Дэнис Арндт скончался. Ему было 86 лет», — следует из сообщения журнала.

Как сообщают источники, Арндт умер в собственном доме в городе Ашленд, расположенном в штате Орегон.

Среди других работ актера — съемки в популярных сериалах «Секретные материалы», «Полиция Майами», «Закон Лос-Анджелеса» и «C.S.I.: Место преступления», а также в фильмах «Побег» (1987), «Скорость» (1994), «Идеальный шторм» (2000). Арндт также активно играл в театре, включая постановки Орегонского шекспировского фестиваля в Ашленде.

Ранее стало известно о смерти Алексея Веселкина — ведущего телешоу «До 16 и старше» и «Царь горы».