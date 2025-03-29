Умер Дэнис Арндт — актер фильма «Основной инстинкт»

Среди других работ актера — съемки в популярных сериалах «Секретные материалы», «Полиция Майами», «Закон Лос-Анджелеса» и «C.S.I.: Место преступления», а также в фильмах «Побег» (1987), «Скорость» (1994), «Идеальный шторм» (2000). Арндт также активно играл в театре, включая постановки Орегонского шекспировского фестиваля в Ашленде.