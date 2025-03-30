Что можно и нельзя делать в Алексеев день 30 марта на теплый день

Православная церковь вспоминает 30 марта святого Алексея. В народе принято праздновать Алексеев день. Кроме того, есть еще одно название — Алексей теплый. Считается, что с указанной даты весна вступала в свои права, а также устанавливалась теплая погода.
Что нельзя делать 30 марта.
Не следует ругаться теще и зятю. Согласно приметам, ссора окажется долгой и будет довольно сложно наладить отношения. Запрещено давать в долг соль, деньги и хлеб, если в доме есть новорожденный ребенок. Предки верили, что можно отдать счастье ребенка. День не подходит для путешествий. Считалось, что могут возникнуть сложности.
Что можно делать 30 марта.
По традиции, с названной даты начинался сбор березового сока. Также было принято собирать березовые почки, из которых впоследствии делали лечебные настои. А еще с 30 марта готовились к летнему периоду.
Согласно приметам, на скорое потепление указывает прилет журавлей. В том случае, если не видно скворцов, то ждали ухудшения погоды. А еще на теплый апрель указывали появившееся цветы мать-и-мачеха.
Тем временем в Минске ажиотажный спрос на березовый сок: «Один покупатель забрал 125 литров березового сока, точки торгуют до темноты».
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