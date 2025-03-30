Что можно и нельзя делать в Алексеев день 30 марта на теплый день

Не следует ругаться теще и зятю. Согласно приметам, ссора окажется долгой и будет довольно сложно наладить отношения. Запрещено давать в долг соль, деньги и хлеб, если в доме есть новорожденный ребенок. Предки верили, что можно отдать счастье ребенка. День не подходит для путешествий. Считалось, что могут возникнуть сложности.