Календарь на 30 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

30 марта мусульмане празднуют Ураза-байрам. По народному календарю — славянский праздник Ладодение — наши предки в этот день воспевали пробуждение природы. В мире отмечают День прогулки по парку. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 30 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 30 марта.
* ~День прогулки по парку~
Этот неофициальный праздник — напоминание о том, что позаботиться о своем здоровье можно самым простым способом, не требующим затрат. Нужно больше времени проводить на природе, гулять и двигаться. Праздник отмечают в разных странах, популярность он обрел и в России. Все, что нужно от вас в этот день — надеть удобную обувь и отправиться на прогулку в ближайший парк.
* ~День рождения психоанализа~
Основатель психоанализа — австрийский невролог и психиатр Зигмунд Фрейд, чья теория оказала большое влияние на психологию, медицину, антропологию, культуру. Учения Фрейда до сих пор вызывают интерес и споры. Базовые постулаты психоанализа ученый сформулировал в своей статье «Наследственность и этиология неврозов», которая была опубликована 30 марта 1896 года во французском журнале Revue Neurologique. Эту дату специалисты считают днем рождения психоанализа.
Какие праздники отмечаются 30 марта в других странах.
День доктора — США. Национальный праздник, который отмечается с 1933 года. В этот день в 1842 году доктор Кроуфорд У. Лонг впервые применил эфир в качестве анестезирующего средства.
День матери — Великобритания. В этот день чествуют мам и бабушек: дарят им открытки и подарки, устраивают для них застолья и чаепития. В магазинах можно приобрести специальные торты, украшенные к этому празднику.
Религиозные праздники 30 марта.
* ~Ураза-байрам ~
Один из двух главных праздников в исламе, знаменующий собой завершение священного месяца Рамадан — периода поста и молитв. В 2025 году праздник начался 29 марта с заходом солнца и продлится весь день 30 марта. Главное событие празднования — коллективный намаз в утренние часы. Верующие собираются в мечетях, чтобы вместе вознести молитвы и послушать проповедь — хутбу. После этого устраивают праздничные застолья с родными и близкими, обмениваются поздравлениями и подарками.
* ~День преподобного Иоанна Лествичника~
Иоанн Лестичник — христианский богослов, живший предположительно в VI веке н.э., одинаково почитаемый и православной, и католической церквями. Широко известен благодаря своему сочинению «Лествица»: оно состоит из 30 глав, представляющих собой «ступени» добродетели, по которым христианин должен восходить на пути к духовному совершенству.
* ~День преподобного Алексия, человека Божия~
Святой Алексий, человек Божий, живший в IV веке — пример глубокой веры, смирения и отречения от мирских благ. Он родился в богатой римской семье, в день своей свадьбы оставил невесту и отправился в странствие, посвятив себя служению Богу. Много лет Алексий жил в нищете, прося подаяние у храма Пресвятой Богородицы в Эдессе. Вернувшись в Рим, он прожил еще 17 лет в доме своих родителей в качестве нищего странника, терпя унижения и насмешки от слуг. Только после его смерти открылось его истинное имя и святость. Святой Алексий почитается как покровитель бедных, сирот и странствующих.
Народные праздники и приметы 30 марта.
* Ладодение.
В некоторых славянских культурах 30 марта отмечают Ладодение — праздник, посвященный богине Ладе, покровительнице любви, красоты и брака. В этот день наши предки славили пробуждение природы. Молодые девушки водили хороводы, пели обрядовые песни и обращались к Ладе с просьбами о счастливом замужестве и любви. Было принято делать печенье в форме жаворонков, что символизировало приход весны и возвращение птиц.
* Алексей Теплый.
Считалось, что Алексей Теплый «зиму на нет сводит», принося с собой тепло и солнечные дни. В этот день наблюдали за погодой, определяя, каким будет урожай. В деревнях готовили обрядовые блюда и раздавали милостыню нуждающимся. На Алексея Теплого (название как раз и связано с памятью связан с памятью преподобного Алексия, человека Божия) начинался сбор березовых почек и сока, считавшихся целебными и укрепляющими здоровье.
* Приметы.
Если в этот день теплая погода — урожай будет хорошим.
Много талой воды — к достатку и урожайному году.
Если пчелы вылетают из ульев — будет много меда.
Какие исторические события произошли 30 марта.
* 1814 год— союзные войска антинаполеоновской коалиции, в основном русские корпуса, взяли штурмом Париж, положив конец Наполеоновским войнам.
Дни рождения и юбилеи 30 марта.
* В 1135 году родился Маймонид — еврейский философ, просветитель, толкователь Талмуда.
Кто отмечает дни рождения.
* 80 лет исполняется Эрику Клэптону — английскому рок-музыканту, гитаристу, певцу, композитору.