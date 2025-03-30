Календарь на 30 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Святой Алексий, человек Божий, живший в IV веке — пример глубокой веры, смирения и отречения от мирских благ. Он родился в богатой римской семье, в день своей свадьбы оставил невесту и отправился в странствие, посвятив себя служению Богу. Много лет Алексий жил в нищете, прося подаяние у храма Пресвятой Богородицы в Эдессе. Вернувшись в Рим, он прожил еще 17 лет в доме своих родителей в качестве нищего странника, терпя унижения и насмешки от слуг. Только после его смерти открылось его истинное имя и святость. Святой Алексий почитается как покровитель бедных, сирот и странствующих.