Роспись кушаньям: меню царских трапез как произведение искусства и памятник культуры

При Александре III и Николае II в моду окончательно вошел русский стиль и в целом сформировался устойчивый интерес к национальной истории и культуре. При дворе на обедах подавали уже почти исключительно блюда русской кухни, и даже отечественные вина серьезно потеснили европейские. Все эти тенденции нашли отражение и в оформлении меню. Художники и графики стали активно интегрировать в композицию характерные элементы иконописи, национального пейзажа, образы щедрой русской деревни, узнаваемые архитектурные памятники, известные сцены из русской истории, царские регалии. Кроме того, мастера много работали со шрифтами, стилизуя их под буквицу древних рукописей и старопечатных книг. Важно отметить, что и сама роспись кушаньям теперь составлялась на русском языке, а не на французском, как раньше.