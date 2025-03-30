Монстры и люди: какие кинопремьеры ждут нас в апреле

16-летняя Маша всю жизнь прожила без отца и, сколько себя помнит, мечтает познакомиться с ним. Однако мама держится стойко: все, что удалось за годы разузнать Маше об отце — это крайне редкое в наших краях имя Павел Соколов и тот факт, что родители познакомились на концерте группы «Звери». Интернет в помощь — Маша находит в сети аккаунт человека подходящего пола и возраста, обнаруживает там сообщение, что владелец страницы планирует пойти на юбилейный концерт «Зверей», и бежит из дома в Москву, надеясь в многотысячном зале отыскать мужчину, которого видела лишь на старом маленьком фото. И доберется, и найдет, и разрешит случившееся 16 лет назад страшное недоразумение, да еще и свою первую настоящую любовь встретит по дороге: в финале всех без исключения ждет хэппи-энд.