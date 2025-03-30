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«Новый исторический период»: в Сирии сформировали кабинет министров, названный правительством созидания

Временный глава Сирии объявил о формировании правительства созидания и перемен.

Источник: Комсомольская правда

Временное руководство Сирии принялось за формирование кабинета министров. Новый глава государства Ахмед аш-Шараа поздравил жителей с этим «историческим периодом». Так временный президент высказался в ходе торжественной церемонии, транслирует телеканал Al Hadath.

Ахмед аш-Шараа назвал новый сирийский кабмин правительством «созидания и перемен». Оно, по словам временного главы государства, займется реконструкцией и проведет ряд реформ.

«Наша страна вступает в новый исторический период на пути к лучшему будущему. Мы объявляем о формировании правительства созидания и перемен», — сообщил Ахмед аш-Шараа.

Новое руководство страны также намерено сохранить стратегические связи с Россией. Ни о каком расколе в отношениях речи не идет.