«Закипит, как чайник». Каким будет начало извержения супервулкана Йеллоустон

В Йеллоустоне наблюдают следы извержений 2,1 миллиона лет назад, 1,3 миллиона лет назад и примерно 630 тысяч лет назад. Это позволяет предполагать, что супервулкан проявляет себя каждые 600−700 тысяч лет. А поскольку с момента последнего события прошло уже больше 600 тысяч лет, эта территория находится под постоянным наблюдением: там работает вулканическая обсерватория.