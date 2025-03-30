Последний вор-законник: Кто стоит за смертью Васи Бриллианта

Владимир Бабушкин родился в 1928 году в Астрахани. Его семья жила в бедности. В 1932—1933 гг. в ряде регионов СССР свирепствовал голод, семья Бабушкиных, как и многие другие, испытала на себе все тяготы жизни тех лет. В 1941 году отца будущего вора в законе призвали на фронт, а его мать умерла. Все дети оказались на попечении бабушки, но год спустя она была убита во время ограбления. К тому моменту 14-летний Владимир взял на себя обеспечение своих братьев и сестёр. Но в столь юном возрасте он не нашёл иного способа заработка, кроме воровства.