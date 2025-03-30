Компания-владелица утонувшего батискафа выразила соболезнования семьям погибших

Владелец затонувшего у Хургады батискафа —компания Sindbad Submarines — направила официальные соболезнования родственникам погибших и пострадавших российских туристов. Текст обращения опубликовало египетское издание Masrawy.
«Компания Sindbad Submarines выражает глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате аварии, которая произошла 27 марта 2025 года в Хургаде и в результате которой погибли 6 человек», — следует из текста документа.
При этом издание также передает слова компании об уверенности в обеспечении максимальной открытости и предоставлении результатов следственных действий.
Ранее KP.RU сообщал, что инцидент с батискафом у берегов Хургады произошел 27 марта около 10:00 (11:00 мск). «Синдбад» начал тонуть во время посадки пассажиров и в считанные минуты скрылся под водой. Точные причины инцидента пока устанавливаются. В результате трагедии погибли шестеро россиян, включая двух детей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российских туристов.