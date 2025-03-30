Компания-владелица утонувшего батискафа выразила соболезнования семьям погибших

Ранее KP.RU сообщал, что инцидент с батискафом у берегов Хургады произошел 27 марта около 10:00 (11:00 мск). «Синдбад» начал тонуть во время посадки пассажиров и в считанные минуты скрылся под водой. Точные причины инцидента пока устанавливаются. В результате трагедии погибли шестеро россиян, включая двух детей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели российских туристов.