Антиправительственная демонстрация началась в центре Тбилиси

Демонстранты вновь вышли на антиправительственную акцию в Тбилиси. Протесты идут уже 122 дня. Акция проходит в центре столичного города, перед зданием парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости.
Центральный проспект имени Руставели перекрыли для движения транспорта. Антиправительственная демонстрация проходит без эксцессов. На мероприятии работают сотрудники полиции.
Демонстранты требуют от правительства проведения новых парламентских выборов. Кроме того, митингующие просят освобождения для арестованных во время акций.
В Москве, между тем, прошла демонстрация в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. Участники процесса считают, что ее задержали незаконно и требуют освобождения. На митинге присутствовали, в основном, молдавские представители.