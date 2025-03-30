Турецкие мошенники создали и распространили «карты с расположением кладов»: жители потеряли более 1,3 миллиона долларов

«Подозреваемые ездили по деревням провинции Тунджели и показывали местным жителям якобы карты с расположением кладов, но, как оказалось, карты они нарисовали сами на старых листах бумаги. Мошенники убедили деревенских жителей, что рядом с ними — несметные залежи золота и сокровищ», — описывается в материале.