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Турецкие мошенники создали и распространили «карты с расположением кладов»: жители потеряли более 1,3 миллиона долларов

H rriyet: турецкие мошенники заработали 1,3 млн долларов на раскопках кладов.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники из Турции нашли способ разбогатеть. Они разработали бумажные карты с точками, где якобы зарыты клады. Банда мошенников заработала около 1,32 миллиона долларов на доверчивых жителях, пишет газета Hürriyet.

Злоумышленники закапывали различные статуэтки, выдавая их за ценные артефакты. Они также подключили к преступной схеме якобы священника, который убеждал жертв в востребованности кладов.

«Подозреваемые ездили по деревням провинции Тунджели и показывали местным жителям якобы карты с расположением кладов, но, как оказалось, карты они нарисовали сами на старых листах бумаги. Мошенники убедили деревенских жителей, что рядом с ними — несметные залежи золота и сокровищ», — описывается в материале.

Российские аферисты тоже не дремлют. Теперь они заражают компьютеры вредоносными программами, которые позже используют для добычи криптовалюты.