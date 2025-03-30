Китайские автомобили попали в список облагаемых налогом на роскошь

Российское министерство промышленности и торговли обнародовало список транспортных средств стоимостью выше среднего — всего 555 моделей, подпадающих под действие налога на роскошь в следующем году. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Так, Минпромторг разделил автомобили на два списка. В первый попали 303 модели автомобилей среднего ценового сегмента от 10 млн до 15 млн рублей включительно, после года выпуска которых прошло не более 10 лет.
Вторая категория включает 202 премиальных автомобиля стоимостью от 15 млн рублей возрастом до 20 лет, среди которых представлены такие эксклюзивные марки как Bugatti, Rolls-Royce и Aurus, а также традиционные люксовые бренды — Mercedes-Benz, BMW и Porsche.
Российское Министерство промышленности и торговли ежегодно обновляет список легковых авто с ценником от 3 млн рублей для целей налогообложения. Эта практика существует с 2014 года, когда в стране ввели специальный налог для дорогих автомобилей. Все транспортные средства делятся на три ценовые группы: 3−5 млн, 5−10 млн и 10−15 млн рублей.
Напомним, что термин «налог на роскошь» носит неофициальный характер — Налоговый кодекс РФ не содержит подобного определения. Речь идет о повышенных ставках имущественного и транспортного налогов, введенных после принятия Федерального закона № 214-ФЗ для объектов высокой стоимости.
При этом обязанность по уплате налога распространяется на всех владельцев дорогостоящего имущества — как физических, так и юридических лиц. Так, для частных лиц процедура уплаты упрощена: налоговая служба автоматически рассчитывает сумму платежа, уведомление направляется почтой или через личный кабинет налогоплательщика, самостоятельный расчет не требуется.
Юридические лица также должны учитывать некоторые особенности: обязательство самостоятельного расчета транспортного налога и авансовых платежей, из-за возможных задержек в получении уведомлений рекомендуется производить расчет самостоятельно.
Ранее Минпромторг РФ включил отечественный автомобиль «Москвич 3» в список машин, доступных для покупки по льготной кредитной программе в 2025 году.