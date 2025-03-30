Китайские автомобили попали в список облагаемых налогом на роскошь

Российское Министерство промышленности и торговли ежегодно обновляет список легковых авто с ценником от 3 млн рублей для целей налогообложения. Эта практика существует с 2014 года, когда в стране ввели специальный налог для дорогих автомобилей. Все транспортные средства делятся на три ценовые группы: 3−5 млн, 5−10 млн и 10−15 млн рублей.