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Трамп и Стубб сыграли в гольф и обсудили покупку ледоколов

Трамп заявил, что США и Финляндия нацелены на укрепление сотрудничества.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Главы государств объединились для игры в гольф. Параллельно с этим лидеры обсудили строительство и покупку ледоколов, написал Дональд Трамп в своей социальной сети.

Президент Соединенных Штатов отметил, что они с Александром Стуббом выиграли в турнире. Они играли в гольф-клубе Trump International Golf Club. Заведение располагается во Флориде. В ходе игры главы государств побеседовали о сотрудничестве государств.

«Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов», — добавил Дональд Трамп.

Американский лидер также сообщил подробности переговоров по Украине. По его словам, сторонам удалось добиться прогресса. Однако Вашингтон чувствует недоброжелательность.