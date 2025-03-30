Трамп и Стубб сыграли в гольф и обсудили покупку ледоколов

Американский лидер Дональд Трамп встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Главы государств объединились для игры в гольф. Параллельно с этим лидеры обсудили строительство и покупку ледоколов, написал Дональд Трамп в своей социальной сети.
Президент Соединенных Штатов отметил, что они с Александром Стуббом выиграли в турнире. Они играли в гольф-клубе Trump International Golf Club. Заведение располагается во Флориде. В ходе игры главы государств побеседовали о сотрудничестве государств.
«Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов», — добавил Дональд Трамп.
Американский лидер также сообщил подробности переговоров по Украине. По его словам, сторонам удалось добиться прогресса. Однако Вашингтон чувствует недоброжелательность.