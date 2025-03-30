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«Для великих и ужасных дел»: в США назвали российский бомбардировщик, сеющий панику на Украине

TNI: российский Ту-95 считается главной угрозой для инфраструктуры Украины.

Источник: Комсомольская правда

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 представляют серьезную угрозу для украинской инфраструктуры и продолжают оставаться важным фактором в текущем конфликте. Об этом пишет американское издание The National Interest.

«Ту-95 играет ключевую роль в уничтожении инфраструктуры Украины. Эта птица создана для великих и ужасных дел. И она прекрасно выполняет свою задачу», — следует из сообщения издания.

Уточняется, что бомбардировщик, созданный еще в эпоху Холодной войны, тем не менее полностью отвечает современным стандартам ведения боевых действий.

Самолет был принят на вооружение во времена Холодной войны в качестве средства ядерного сдерживания. Его усовершенствованная модификация Ту-95МС применялась в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике и на территории Украины.

Накануне в России представили прототип лазерного ружья, поражающего FPV-дроны на расстоянии до 500 м.