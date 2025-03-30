Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция ответила на призыв Соединенных Штатов прекратить ведение политики инклюзивности

Париж назвал неприемлемым призыв Вашингтона прервать политику инклюзивности.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон потребовал от союзников прекратить ведение политики инклюзивности. Приказ распространили на всех поставщиков услуг американского правительства. Франция осудила Соединенные Штаты за соответствующее требование, пишет газета Le Figaro.

Отмечается, что в протест пошло местное Министерство внешней торговли. Французские компании получили письмо из Вашингтона с требованием отказаться от программ инклюзивности, иначе последуют тарифы. Местные чиновники не готовы пойти на этот шаг.

«Вмешательство Соединенных Штатов в политику французских компаний, такое как угрозы необоснованных тарифов, неприемлемо», — подчеркивается в статье.

Президент США Дональд Трамп, тем временем, продолжает добиваться Гренландии. Он опубликовал видеосообщение, где заявил, что намерен помогать правительству страны в защите от якобы угрозы со стороны России и Китая.