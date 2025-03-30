Владимир Путин поздравил мусульман РФ с Ураза-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с наступлением праздника Ураза-байрам, завершающего месяц обязательного поста. Обращение президента опубликовано на интернет-ресурсе Центрального Духовного Управления Мусульман России (ЦДУМ).
«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан», — следует из текста телеграммы.
Как отметил лидер страны, бережное отношение мусульман России к своим корням и традициям, а также их стремление передать эти ценности детям объясняют всенародный масштаб празднования Ураза-байрама.
Мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — праздник окончания поста, который начинается с наступлением месяца Шавваль по исламскому календарю.
21 марта российский глава по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз поздравил лидеров стран СНГ.