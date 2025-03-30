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Владимир Путин поздравил мусульман РФ с Ураза-байрамом

Владимир Путин отметил вклад мусульман страны в культурную жизнь России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с наступлением праздника Ураза-байрам, завершающего месяц обязательного поста. Обращение президента опубликовано на интернет-ресурсе Центрального Духовного Управления Мусульман России (ЦДУМ).

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам. Знаменующий окончание священного месяца Рамадан», — следует из текста телеграммы.

Как отметил лидер страны, бережное отношение мусульман России к своим корням и традициям, а также их стремление передать эти ценности детям объясняют всенародный масштаб празднования Ураза-байрама.

Мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) — праздник окончания поста, который начинается с наступлением месяца Шавваль по исламскому календарю.

21 марта российский глава по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз поздравил лидеров стран СНГ.