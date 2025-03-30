Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Президент отметил, что Ураза-байрам, знаменующий окончание месяца Рамадан, олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию.
«Сердечно поздравляю вас (мусульман России — ред.) с праздником Ураза-байрам… Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив», — говорится в телеграмме.
Путин также подчеркнул важность бережного отношения российских мусульман к богатому духовному и историческому наследию предков. Они, по словам президента, чтут традиции, заветы и обычаи отцов, дедов и прадедов, приобщают к ним подрастающее поколение.
«И потому Ураза-байрам широко отмечается по всей стране: как в религиозных общинах, так и в семейном кругу», — уверен Путин.
Кроме того, глава государства особо отметил действенную помощь, которую мусульмане оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. Путин также пожелал им доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях.
Ураза-байрам (араб. Ид аль-Фитр) — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом («праздник жертвоприношения») является одним из главных праздников ислама. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца: шавваля. В 2025 году Ураза-байрам приходится на 30 марта.