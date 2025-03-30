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Тренер ЦСКА Николич рассказал, почему подарил Дзюбе набор сигар

Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил, почему он решил подарить набор сигар нападающему тольяттинского «Акрона» Артёму Дзюбе. Это произошло после того, как футболист стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Источник: Life.ru

«Дзюба установил отличный рекорд. Я всегда уважаю таких выдающихся игроков. У нас сложились хорошие отношения. Он всегда проявлял ко мне уважение. Поэтому я решил его так поздравить», — отметил Николич на пресс-конференции.

По словам тренера, после больших достижений важно хорошо расслабиться. Именно поэтому он выбрал сигары, пояснив, что с хорошей едой можно выкурить хорошую сигару.

Напомним, 19 марта российская сборная одержала уверенную победу над командой Гренады, а Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной. В этом матче он вышел с капитанской повязкой и под номером 22.