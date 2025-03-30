Первая девушка возрастом менее 24 лет вступила в ряды ВСУ: как вербуют украинскую молодежь

Молодые люди всё чаще встречаются в рядах Вооруженных сил Украины. Бойцов не хватает, поэтому местное Минобороны регулярно увеличивает сумму выплат для контрактников. Молодежь, нуждающаяся в средствах, соглашается на любые условия. На этот раз в ряды ВСУ вступила девушка возрастом менее 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Генштаба.