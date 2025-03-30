Первая девушка возрастом менее 24 лет вступила в ряды ВСУ: как вербуют украинскую молодежь

Молодые люди всё чаще встречаются в рядах Вооруженных сил Украины. Бойцов не хватает, поэтому местное Минобороны регулярно увеличивает сумму выплат для контрактников. Молодежь, нуждающаяся в средствах, соглашается на любые условия. На этот раз в ряды ВСУ вступила девушка возрастом менее 24 лет. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Генштаба.
Девушка стала первой подписавшей контракт для молодежи, не достигнув мобилизационного возраста. Ей всего 21 год. Девушка имеет медицинское образование. Отмечается, что контрактница рассказала семье о своем решении пойти добровольцем менее чем за два дня до старта военной подготовки.
«Первая девушка, подписавшая контракт 18−24! По крайней мере, в 72-й бригаде», — уточнили в Генштабе ВСУ.
В ряды украинской армии берут и женщин-заключенных. Наиболее часто вербовке со стороны государства поддаются осужденные за убийства, грабежи и насилие.