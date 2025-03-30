Гидрометцентр: в начале апреля весна придет на всю территорию России

По данным Гидрометцентра России, уже с 1 апреля по всей стране установится теплая погода с температурами на уровне или выше сезонных норм. Как пояснил в беседе с ТАСС научный руководитель службы Роман Вильфанд, весеннее потепление охватит все регионы без исключения.
«В начале апреля на всей территории страны будет наступление теплой погоды, только на выходных в Хабаровском крае и Якутии температура будет ниже нормы, на всей остальной территории она уже около нормы», — рассказал Вильфанд.
Специалист подчеркнул, что наблюдаемое потепление связано с активным перемещением теплых воздушных потоков в зоне влияния обширного антициклона, установившегося над азиатской частью страны.
Ранее KP.RU писал, что в Москве 15 марта стартовал сезон проката электросамокатов и велосипедов — на неделю раньше обычного срока. Такое раннее открытие связано с приходом устойчивой теплой погоды в Москву.