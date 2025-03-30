Гидрометцентр: в начале апреля весна придет на всю территорию России

По данным Гидрометцентра России, уже с 1 апреля по всей стране установится теплая погода с температурами на уровне или выше сезонных норм. Как пояснил в беседе с ТАСС научный руководитель службы Роман Вильфанд, весеннее потепление охватит все регионы без исключения.