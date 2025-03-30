Эксперт раскрыла, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сам по себе СНИЛС не позволяет украсть чужие деньги, но является важной деталью мошеннических схем, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
По ее словам, аферисты могут с помощью СНИЛС получить доступ к чужому аккаунту на Госуслугах и узнать там информацию о доходах, задолженности, отчислениях в Социальный фонд и т.п. Авторизовавшись на чужих Госуслугах, они могут попасть и на другие сайты.
Кроме того, СНИЛС активно используют в других схемах для дальнейшего обмана, регистрируют на него электронные кошельки или аккаунты для сокрытия нелегальных финансовых операций.
«Важно отметить, что СНИЛС можно использовать для оформления кредитов, если у мошенников есть дополнительные данные, такие как ваш паспорт, они могут подать заявку на микрозайм», — предупредила Леонова.