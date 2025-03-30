Кашель с кровью и высокая температура: что известно о новом вирусе, прорвавшемся в Россию

Россияне столкнулись с новым неизвестным вирусом. Врачи заявили о неоднократном обращении пациентов со схожими симптомами. Заразившиеся вирусом жалуются на повышенную температуру и кашель с кровью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что точного числа заболевших пока не называлось. Пациенты обращаются в больницы, рассказывая о ломоте и слабости в теле. Спустя несколько дней болезнь буквально приковывает их к постели. Заболевшие жалуются на температуру до 39 градусов. При этом присутствует сильный кашель, раздирающий горло.
«По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года», — предполагается в материале.
Пациенты сообщают, что никакие антибиотики не справляются с кровяным кашлем. При этом тесты на грипп категорий A и B — отрицательны. У пациентов не нашли также и следов COVID-19. Уточняется, что в заключениях медики ставят «острую инфекцию верхних дыхательных путей».
Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на соответствующие публикации. Они взяли ситуацию под контроль. Специалистам предстоит разобраться с неизвестным вирусом. Дополняется, что прививки ничем не помогают заболевшим. Жителей госпитализируют после вызовов врачей на дом.
В Роспотребнадзоре также сообщили о высокой заболеваемости ОРВИ и видами гриппа. Россияне часто обращаются к врачам, замечая симптомы инфекций. При этом вспышка, казалось бы, прошла давно. Однако каждую неделю фиксируется более миллиона заболевших. Не все россияне обращаются к врачу. Соответственно, заболевших гораздо больше. В частности, активен грипп B и A (H1N1).
Так, в Приморье заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за прошедшую неделю на 22 процента. Рост фиксируют во всех возрастных группах. Коронавирусом, при этом, болеют существенно меньше. За неделю число обратившихся снизилось примерно на 20 процентов. Из-за гриппа и ОРВИ закрывают группы в детских садах и школах. Инфекции активно распространяются по Приморскому краю.