Кашель с кровью и высокая температура: что известно о новом вирусе, прорвавшемся в Россию

В Роспотребнадзоре также сообщили о высокой заболеваемости ОРВИ и видами гриппа. Россияне часто обращаются к врачам, замечая симптомы инфекций. При этом вспышка, казалось бы, прошла давно. Однако каждую неделю фиксируется более миллиона заболевших. Не все россияне обращаются к врачу. Соответственно, заболевших гораздо больше. В частности, активен грипп B и A (H1N1).