Юрист рассказал, когда начнет действовать новый противопожарный режим

«Помимо устранения избыточного регулирования, новые правила наконец-то урегулировали вопрос с многочисленными случаями использования костров на пикниках в городских парках, а также со сжиганием мусора на придомовых территориях. Теперь на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, будет запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», — рассказал Хаминский.