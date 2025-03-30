Вильфанд: в России ожидается аномальное потепление с 1 апреля

С 1 апреля на всей территории России ожидается потепление, при котором температура воздуха окажется выше или около климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, начало апреля принесет теплую погоду в большинство регионов страны. Исключением станут Хабаровский край и Якутия, где в выходные температура останется ниже нормы. Однако уже к середине следующей недели эти регионы также достигнут климатической нормы, а в остальных частях страны потепление будет значительно превышать средние показатели.
Вильфанд пояснил, что над азиатской частью России формируется мощный антициклон, который способствует притоку теплого воздуха. В результате в Западной Сибири в первые дни апреля температура окажется на 12−14 градусов выше обычной. В Магаданской области и на Чукотке дневные температуры повысятся до 0… +4 °C.
Также отмечается, что уже в конце марта в ряде регионов были зафиксированы температурные рекорды. 27 марта максимальные показатели обновились сразу в нескольких населенных пунктах, включая Ханты-Мансийск, Салехард, Томск, село Луганск в южной части Сибири и некоторые районы Красноярского края.
Напомним, в Москве 29 марта стал самым теплым днем с начала 2025 года, в столице побит температурный рекорд — воздух прогрелся до 13,9 градуса.