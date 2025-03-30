Вильфанд: в России ожидается аномальное потепление с 1 апреля

По его словам, начало апреля принесет теплую погоду в большинство регионов страны. Исключением станут Хабаровский край и Якутия, где в выходные температура останется ниже нормы. Однако уже к середине следующей недели эти регионы также достигнут климатической нормы, а в остальных частях страны потепление будет значительно превышать средние показатели.