В США арестовали главного сатаниста после черной мессы и драки в администрации

Лидер небольшой группы самопроизведенных сатанистов и еще три человека были арестованы в пятницу после драки в здании штата Канзас, вызванной попытками лидера группы начать черную мессу в ротонде. Об этом пишет агентство Associated Press (АP).
Уточняется, что приблизительно 30 участников организации «Сатанинский грот» из Канзас-Сити под руководством президента Майкла Стюарта провели акцию у здания капитолия, выступая за светский характер государства. Они выразили протест против, по их мнению, предвзятого отношения властей, которое проявляется в более лояльном отношении к христианским мероприятиям в помещениях капитолия.
Губернатор Лора Келли ввела временный запрет на проведение подобных акций внутри здания, который действовал только в пятницу — через несколько недель после запланированной группой Стюарта церемонии.
При этом сама церемония «Сатанинского грота», включавшая элементы, оскорбительные для христиан (в частности, отрицание божественной природы Иисуса Христа), вызвала массовый протест верующих. У места события собрались сотни христиан, около 100 из которых встали непосредственно у полицейского кордона, отделявшего зону проведения мероприятия.
Накануне в Турции произошел ряд акций протеста после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.