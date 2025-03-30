В США арестовали главного сатаниста после черной мессы и драки в администрации

Уточняется, что приблизительно 30 участников организации «Сатанинский грот» из Канзас-Сити под руководством президента Майкла Стюарта провели акцию у здания капитолия, выступая за светский характер государства. Они выразили протест против, по их мнению, предвзятого отношения властей, которое проявляется в более лояльном отношении к христианским мероприятиям в помещениях капитолия.