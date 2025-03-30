«Зачем вы меня туда отправляете?»: депутат и чемпионка ОИ Роднина сообщила, что не хочет жить на пенсию в 20 тысяч рублей

Она подчеркнула, что не хочет отправляться в бессрочный отпуск по старости. Депутат также отметила, что не имеет соответствующего опыта и не знает, можно ли прожить на выплаты в 20 тысяч рублей. Она не планирует уходить с высокой должности в ближайшее время.