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«Зачем вы меня туда отправляете?»: депутат и чемпионка ОИ Роднина сообщила, что не хочет жить на пенсию в 20 тысяч рублей

Депутат ГД Роднина: Не хочу и не стану пробовать жить на пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер пенсии в России, по данным Росстата, составляет чуть больше 21 тысячи рублей. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не планирует жить на выплаты от государства, выйдя на пенсию, пишет Sport24.

Она подчеркнула, что не хочет отправляться в бессрочный отпуск по старости. Депутат также отметила, что не имеет соответствующего опыта и не знает, можно ли прожить на выплаты в 20 тысяч рублей. Она не планирует уходить с высокой должности в ближайшее время.

«Не хочу уходить на пенсию — зачем вы меня туда отправляете? Если не хочу, то и пробовать не стану», — заявила Ирина Роднина.

Подобный эксперимент провела певица Лолита Милявская. Она попыталась прожить только на пенсионную выплату. Размер суммы составляет 27 тысяч рублей. Квартплата звезды, в это время, равна 24 тысячам рублей.