Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Президент России Владимир Путин направил поздравления российским мусульманам по случаю праздника Ураза-байрам, который завершает священный месяц Рамадан. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).
В обращении отмечается, что этот древний праздник, почитаемый мусульманами во всем мире, символизирует стремление к духовному совершенствованию, милосердию и состраданию. Глава государства подчеркнул, что мусульманская община России с уважением сохраняет духовное и историческое наследие предков, передавая традиции новым поколениям, что делает Ураза-байрам важной частью культурной жизни страны.
Президент выразил признательность мусульманским организациям за их вклад в общественное и культурное развитие, реализацию благотворительных, образовательных и патриотических инициатив. Он также отметил значимую поддержку, которую мусульмане оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их семьям.
Путин также пожелал всем доброго здоровья и успехов во всех начинаниях.