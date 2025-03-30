Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

В обращении отмечается, что этот древний праздник, почитаемый мусульманами во всем мире, символизирует стремление к духовному совершенствованию, милосердию и состраданию. Глава государства подчеркнул, что мусульманская община России с уважением сохраняет духовное и историческое наследие предков, передавая традиции новым поколениям, что делает Ураза-байрам важной частью культурной жизни страны.