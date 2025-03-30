«Пятничная бойня»: администрация Трампа уволила от 200 до 300 сотрудников Института мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издал указ об упразднении Министерства образования США. После этого, в пятницу, 28 марта, американская администрация уволила порядка 300 сотрудников местного Института мира. Всё из-за экономии, к которой призывает правительство. Об этом подробно пишет The Washington Post.
В журнале массовые увольнения охарактеризовали как «пятничную бойню». Без работы остался практически весь персонал штаб-квартиры американского Института мира. Некоторым сотрудникам пообещали выплатить выходное пособие в обмен на подписи об отказе от права подать иск.
Как указывается в материале, массовые сокращения в Институте стали последним шагом увольнительной кампании Дональда Трампа. Напоминаем, что два крайних месяца должность агента Службы DOGE США занимает миллиардер и соратник президента Илон Маск. Все сокращения прошли под его руководством.
Дональд Трамп также издал указ об ограничениях в допуске к голосованию. Теперь не все граждане США смогут проявить гражданскую позицию на федеральных выборах.