«Пятничная бойня»: администрация Трампа уволила от 200 до 300 сотрудников Института мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издал указ об упразднении Министерства образования США. После этого, в пятницу, 28 марта, американская администрация уволила порядка 300 сотрудников местного Института мира. Всё из-за экономии, к которой призывает правительство. Об этом подробно пишет The Washington Post.