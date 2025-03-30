The Guardian: Стармер призвал быть жестким с Трампом на фоне тарифной угрозы США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен решительно бороться с президентом США Дональдом Трампом, если он введет тарифы на британский экспорт. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленных дипломатов Великобритании и Евросоюза.
По словам официальных представителей, правительство готово защищать национальные интересы в случае серьезных торговых ограничений со стороны Трампа. Однако его команда также говорит, что он будет «прагматичным», если это необходимо.
По мнению дипломатов, Стармеру, сознательно избегавшему критики Трампа после его возвращения к власти, следует проявить готовность к ответным мерам. В противном случае американский президент, осознавая отсутствие сопротивления, может продолжать применять эту тактику неоднократно.
Основным вопросом современных торговых войн стала позиция США, угрожающих ввести 25-процентные ответные пошлины на товары из стран, облагающих американский экспорт НДС. В список потенциально затронутых государств входят Великобритания и члены ЕС, тогда как сами Соединенные Штаты не применяют НДС к импортной продукции.
Накануне Трамп пригрозил странам Евросоюза и Канаде новыми масштабными пошлинами.