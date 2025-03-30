На Кубани авиаконструктор установил на Ан-2 двигатель от вертолёта Ми-8

Борисенко вместе с командой работает над улучшением Ан-2 уже более 10 лет. В 2015 году на Международном авиационно-космическом салоне он представил модель ТР-301 — вариант Ан-2 без нижнего крыла. В 2017 году на выставке в Жуковском он показал модель ТР-301ТB, которая использовала чешский турбовинтовой двигатель M601.