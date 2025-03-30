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Врач назвала продукт, обладающий антивозрастным эффектом

Врач Сухорукова: горох обладает антивозрастным эффектом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Горох обладает антивозрастным эффектом благодаря большому количеству клетчатки и белка в своем составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской Области Людмила Сухорукова.

«Горох содержит много клетчатки и белка. Он обладает антивозрастными, укрепляющими иммунитет и повышающими энергию антиоксидантами», — сказала Сухорукова.

Однако врач не рекомендовала его есть чаще двух-трех раз в неделю, так как из-за медленной усвояемости он оказывает повышенную нагрузку на пищеварительную систему.

«Если вы любите гороховый суп, старайтесь варить его без копченостей, попробуйте приготовить это блюдо на легком курином бульоне, а вместо сухого гороха использовать замороженный зеленый», — резюмировала собеседница.