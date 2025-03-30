Кинолог рассказал, с чем может быть связан отказ собаки от еды

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Отказ собаки от еды может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем питомца, гораздо более опасных, чем повышенный интерес к еде, который часто демонстрируют собаки, и лишний вес, наблюдающийся у таких питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Пищевое поведение — один из важнейших показателей состояния здоровья собаки. Чаще всего владельцы сталкиваются с проблемой переедания у своего питомца. Но бывает и так, что собака начинает отказываться от корма», — сказал Голубев.
Эксперт подчеркнул, что в подобных ситуациях ни в коем случае нельзя заставлять собаку есть насильно.
«В отдельных случаях подобное поведение, особенно внезапный отказ от пищи, намного опаснее ожирения, поскольку может свидетельствовать о тяжелых состояниях, требующих незамедлительной помощи», — добавил он.
Среди серьезных заболеваний, часто сопровождающихся потерей аппетита, кинолог упомянул болезни желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты, панкреатиты и другие воспалительные процессы), которые также могут вызывать рвоту или диарею. Кроме того, это могут быть болезни почек, при которых собака старается чаще пить, у нее наблюдается частое мочеиспускание.
Другим недугом, который может заставить собаку отказываться от еды, может быть болезнь печени. Низким аппетитом, а также вялостью, рвотой желчью и желтушностью слизистых оболочек сопровождаются гепатит, цирроз и другие заболевания. Также апатию и отказ от пищи могут вызывать злокачественные новообразования, особенно желудочно-кишечного тракта и ротовой полости.
Помимо этого, причиной резкого снижения аппетита у собаки могут быть кишечная непроходимость и паразитарные инвазии. Первое чрезвычайно серьезно и требует немедленного вмешательства. Второе особенно опасно для щенков и ослабленных животных.
Также среди возможных причин Голубев назвал и менее опасные состояния, которые, тем не менее, требуют внимания. Это могут быть перепады настроения или сильный стресс, которые требуют от питомца времени, чтобы адаптироваться и восстановить аппетит.
Кроме того, собака может капризничать и отказываться от нового корма, если хозяин переходит на другой. Чтобы питомец не вёл себя так, ожидая более привычную или вкусную еду, приучать к новому корму его следует постепенно, вводя небольшие порции и со временем увеличивая их, посоветовал кинолог.
По словам президента РКФ, собакам, как и людям, свойственно отказываться от пищи в жару. В такую погоду они снижают потребление пищи, потому что организм тратит все силы на терморегуляцию. В то же время, если собака тяжело дышит и постоянно высовывает язык, речь может идти о тепловом ударе — такое состояние опасно.
Среди других причин Голубев назвал переутомление и привередливость. Так, чересчур уставшая собака может опять захотеть есть после того, как отдохнет. А питомцы, которых хозяева часто балуют лакомствами или подкармливают со стола, могут начать манипулировать владельцем и отказываться от не самых любимых блюд.