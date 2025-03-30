Кинолог рассказал, с чем может быть связан отказ собаки от еды

По словам президента РКФ, собакам, как и людям, свойственно отказываться от пищи в жару. В такую погоду они снижают потребление пищи, потому что организм тратит все силы на терморегуляцию. В то же время, если собака тяжело дышит и постоянно высовывает язык, речь может идти о тепловом ударе — такое состояние опасно.