Юрист назвал мусор, который нельзя выбрасывать на свалку

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Некоторые отходы нельзя просто так выбрасывать на свалку — за это полагается штраф, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев.
«Так, строительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам, и его нельзя просто выбросить в мусорный контейнер (бак). Необходимо заключить договор с организацией (ИП) имеющими лицензию на транспортирование отходов I — IV классов опасности», — пояснил он.
Запрещено выбрасывать на свалку батарейки и аккумуляторы. Они содержат цинк, свинец, кадмий и другие вещества, при разложении способные отравить воду и почву. Не являются обычным мусором крупная бытовая техника, компьютеры, старые шины, мебель и даже макулатура.
Дело в том, что такие предметы крайне долго разлагаются и содержат вредные для экологии вещества. Для их утилизации следует заключить договор со специальной структурой, а за нарушение полагается штраф от 2 тысяч рублей, заключил Корнеев.