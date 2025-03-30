Зумеры в России разлюбили TikTok и полюбили Telegram

Все больше пользователей переходят на платформу.
TikTok потеряла лидерскую позицию в топе самых популярных соцсетей среди российских подростков, уступив первенство Telegram. На третьей строчке рейтинга — «ВКонтакте», на четвертом — Likee. Пятерку замыкают «Одноклассники», передают аналитики Mediascope.Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«В России подростки в возрасте 12−17 лет изменили свое предпочтение к соцсетям: если в феврале 2022 года топ-5 ресурсов по среднесуточной аудитории возглавлял TikTok, то в феврале 2025 года он переместился на второе место. Рейтинг возглавил Telegram с аудиторией в 6,9 млн человек. Общее число пользователей TikTok по итогам февраля — 5,8 млн человек. У платформы “ВКонтакте” аудитория насчитывает 5,2 млн человек. Это третье место», — на предоставленные данные ссылаются «Известия».
Согласно отчету, в феврале текущего года в соцсетях с учетом Telegram подростки проводили чуть менее половины (43%) от всего своего времени пребывания на просторах интернета. Самый востребованный контент — это распаковки товаров и лайфхаки, видео про жизнь сверстников, реакции и обзоры на фильмы или игры.
На смену лидерских позиций в топе соцсетей отчасти повлияли массовые блокировки. Так ранее на сбои в работе жаловались пользователи TikTok. О трудностях с запуском платформ сообщали и на других площадках.