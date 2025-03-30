Зумеры в России разлюбили TikTok и полюбили Telegram

«В России подростки в возрасте 12−17 лет изменили свое предпочтение к соцсетям: если в феврале 2022 года топ-5 ресурсов по среднесуточной аудитории возглавлял TikTok, то в феврале 2025 года он переместился на второе место. Рейтинг возглавил Telegram с аудиторией в 6,9 млн человек. Общее число пользователей TikTok по итогам февраля — 5,8 млн человек. У платформы “ВКонтакте” аудитория насчитывает 5,2 млн человек. Это третье место», — на предоставленные данные ссылаются «Известия».