Российский футболист «Монако» Головин вышел на поле впервые после травмы

Футболист принял участие в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Ниццы», появившись на поле на 84-й минуте. Встреча завершилась победой его команды со счетом 2:1. До этого Головин не выходил на поле с 12 февраля, когда сыграл в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:1).