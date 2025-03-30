Российский футболист «Монако» Головин вышел на поле впервые после травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся на поле после семиматчевого отсутствия, вызванного травмой приводящей мышцы.
Футболист принял участие в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Ниццы», появившись на поле на 84-й минуте. Встреча завершилась победой его команды со счетом 2:1. До этого Головин не выходил на поле с 12 февраля, когда сыграл в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:1).
Победа позволила «Монако» подняться на вторую строчку турнирной таблицы Лиги 1 с 50 очками, однако отрыв от лидирующего ПСЖ составляет 21 балл. Следующий матч команда проведет 5 апреля на выезде против «Бреста».
Между тем стало известно, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают возможность возвращения России на международные футбольные соревнования.