Юрист предупредил о штрафах за иностранные водительские права с 1 апреля

Как напомнил юрист, в 2023 году в федеральный закон о безопасности дорожного движения внесли изменения. Согласно этим поправкам, иностранцы, получившие ВНЖ или российское гражданство до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить водительские права других стран на российские. Эти изменения касаются и граждан РФ, въехавших в Россию до 1 апреля 2024 года, когда закон вступил в силу. При этом закон установил, что иностранные права признаются недействительными для управления транспортом на территории России по истечении одного года со дня вступления закона в силу.